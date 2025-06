Deutsche können Israel per Charterflug verlassen

Die Bundesregierung möchte deutsche Staatsangehörige aus Israel holen. Sie hat einen Charterflug organisiert. Er soll am morgigen Mittwoch in der jordanischen Hauptstadt Amman starten - Zielort sei Frankfurt am Main, hat das Auswärtige Amt mitgeteilt. Die Fahrt über den Landweg von Israel in das benachbarte Jordanien müssen die deutschen Staatsbürger selber organisieren. Ein Direktflug von Israel nach Deutschland ist derzeit unmöglich, da der Luftraum über dem Land geschlossen ist. Die Bundesregierung hat alle Deutschen in Israel, dem Iran und in angrenzenden Staaten aufgefordert, sich in eine Krisenvorsorgeliste einzutragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2025 00:00 Uhr