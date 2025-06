Deutsche können Israel per Charterflug ab Amman verlassen

Auswärtiges Amt organisiert Sonderflug für Deutsche in Israel. Eine Ministeriumssprecherin in Berlin sagte, die erste Maschine werde am kommenden Mittwoch von der jordanischen Hauptstadt Amman aus starten. Die auf der Krisenvorsorgeliste Elefand registrierten Deutschen in Israel seien breits über Einzelheiten informiert worden.

