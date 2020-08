Deutsche Kliniken sind auf Corona vorbereitet

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft sind die Kliniken in Deutschland für eine mögliche zweite Corona-Welle gerüstet. Hauptgeschäftsführer Baum sagte der "Rheinischen Post", es würden nach wie vor Intensivplätze und Isolierzimmer freigehalten. Auch die Bevorratung mit Schutzausrüstung sei besser als zu Beginn des Jahres. Hinzu komme, dass die Krankenhäuser in den vergangenen Monaten viele Erfahrungen gesammelt hätten, die ihnen bei einem starken Wiederanstieg der Infektionszahlen zugute kämen, so Baum. Ärztepräsident Reinhardt zeigte sich ebenfalls zuversichtlich. Seiner Ansicht nach ist das deutsche Gesundheitswesen von einer Überlastung derzeit weit entfernt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.08.2020 03:00 Uhr