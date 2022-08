Deutsche Kanuten holen drei EM-Titel

Nachrichtenarchiv - 19.08.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Deutsche Kanuverband ist erfolgreich in die EM gestartet: Jacob Schopf gewann den Titel im Kajak-Einer über 500 Meter. Für den 23jährigen ist es die erste Einzelmedaille bei einer EM. Bereits zuvor hatte der Vierer-Kajak der Männer über 1.000 Meter Gold geholt. Ebenfalls Gold ging an Sebastian Brendel und Tim Hecker im Canadier-Zweier über 1000 Meter. Bei den Europameisterschaften der Wasserspringer in Rom haben Timo Barthel und Jaden Eikermann die Bronzemedaille im Synchronspringen vom Turm gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2022 17:00 Uhr