Deutsche Inflationsrate sinkt zweiten Monat in Folge

Berlin: Die hohe Inflation in Deutschland hat sich im Juli den zweiten Monat in Folge abgeschwächt. Das hat das Statistische Bundesamt nach einer ersten Schätzung am Nachmittag bekannt gegeben. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich nur noch 7,5 Prozent mehr als ein Jahr davor. Im Juni hatte die Teuerungsrate noch 7,6 Prozent betragen. Preistreiber sind nach wie vor die Energie mit 36 Prozent Plus im Jahresvergleich sowie Nahrungsmittel mit 15 Prozent. Neun-Euro-Ticket und Tankrabatt haben sich hingegen dämpfend ausgewirkt, wie es weiter hieß. Für Bayern hingegen hatte das Landesamt für Statistik am Vormittag eine höhere Inflationsrate gemeldet. Sie stieg demnach auf acht Prozent im Vergleich zum Juli 2021.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2022 20:00 Uhr