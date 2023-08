Deutsche Inflationsrate sinkt nur langsam auf 6,1 Prozent

Wiesbaden: Die Inflation in Deutschland bleibt recht hoch. Das zeigt eine erste Schätzung des Statistischen Bundesamtes für August. Demnach sind die Verbraucherpreise im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres im Schnitt um 6,1 Prozent gestiegen. Das sind 0,1 Punkte weniger als im Juli. Experten hatten einen deutlicheren Rückgang erwartet. Auch in Bayern ging die Inflationsrate mit zuletzt 5,9 Prozent leicht zurück und war etwas geringer als im Bundesschnitt. Preistreiber bleiben Nahrungsmittel - auch wenn der Anstieg mit neun Prozent nicht mehr ganz so stark war wie in den vergangenen Monaten.

