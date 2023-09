Deutsche Inflationsrate sinkt im September auf 4,5 Prozent

Berlin: Die Inflation in Deutschland hat sich im September deutlich abgeschwächt. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 4,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das teilte das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mit. Das ist der niedrigste Wert seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Im August hatte die Teuerungsrate noch 6,1 Prozent betragen.

