Deutsche Inflationsrate sinkt auf 6,1 Prozent

Wiesbaden: Der erhoffte deutliche Rückgang der Inflation in Deutschland bleibt in diesem Monat aus. Wie das Statistische Bundesamt gerade eben in einer ersten Schätzung bekanntgegeben hat, stiegen die Preise im August im Schnitt um 6,1 Prozent - verglichen mit dem gleichen Monat des Vorjahres. Im Juli lag die Inflationsrate bundesweit bei 6,2 Prozent. Es ist der zweite leichte Rückgang in Folge. In Bayern sind die Preise zuletzt etwas weniger stark gestiegen als im Bundesschnitt - und zwar um 5,9 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2023 15:00 Uhr