Deutsche Industrie verzeichnet kräftiges Auftragsminus im September

Jeder 3. Polizeianwärter in Bayern scheitert am Sporttest

München: In Bayern schafft jeder dritte Bewerber für den Polizeidienst den sportlichen Teil des Einstellungstests nicht. Das hat die Deutsche Polizeigewerkschaft beklagt. Wie deren Vorsitzender Köhnlein der Deutschen Presseagentur mitteilte, kann der Test zwar nach einem halben Jahr wiederholt werden. Die Zahl der Polizei-Anwärter verringere sich dadurch aber erheblich. Die Zeiten, in denen die bayerische Polizei auf eine Stelle sieben bis acht Bewerber hatte, so Köhnlein, seien leider längst vorbei. Dabei sei der Sporttest kein Hexenwerk. Es nutze wenig, nur eine hohe Anzahl von Gewichten stemmen oder schnell laufen zu können. Auf die Kombination komme es an, so der Gewerkschaftschef.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2022 09:00 Uhr