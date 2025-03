Deutsche Industrie klagt über Autozölle

Deutsche Industrie warnt vor Zollspirale mit den USA: Die EU-Kommission müsse weiterhin auf eine Verhandlungslösung setzen, so ein Sprecher des BDI. Die Brüsseler Behörde kündigte eine entschlossene Antwort an, sollte US-Präsident Trump an den von ihm geplanten Zöllen gegen Fahrzeugimporte festhalten. Man werde, wenn nötig, robust und zügig reagieren, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2025 14:45 Uhr