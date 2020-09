Deutsche Industrie erholt sich nur langsam von Corona-Einbruch

Söder besucht Raumfahrt-Startup in Ottobrunn

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat am Vormittag ein Raumfahrt-Startup in Ottobrunn bei München besucht. Isar Aerospace will kostengünstige Raketen herstellen und schon kommendes Jahr den ersten Satelliten in den Orbit bringen. Söder hat bei seinem Besuch einen Luftfahrt-Gipfel gefordert - schließlich sei wegen der Corona-Pandemie auch diese Branche eingebrochen. Internationales Fliegen sei deutlich zurückgegangen und die Bestellungen für den gesamten Bereich hätten ebenfalls nachgelassen, sagte er. Deswegen müsse man sich genau überlegen, wo staatliche Möglichkeiten liegen. Es gehe nicht nur darum, Unternehmen zu helfen. Wenn man nicht aufpasst, so Söder, verliert man am Ende enorme Kompetenzen bei der Technologie sowie junge Leute.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.09.2020 12:45 Uhr