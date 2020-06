Deutsche Industrie bricht im April massiv ein

Bayerische Hotels klagen über Umsatzeinbrüche

München: Eine Woche nachdem die bayerischen Hotels wieder öffnen durften, klagen die Betriebe weiter über massive Einbrüche: Die Hotels hätten bisher 65 Prozent weniger Umsatz gemacht als in den Pfingstferien im vergangenen Jahr, sagte die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, Inselkammer im BR-Interview. Ein großes Problem seien die unterschiedlichen Auflagen in Bayern und Österreich: Während hierzulande die Wellnessbereiche noch geschlossen bleiben müssen, sei in Österreich alles wieder offen und es gebe auch keine Maskenpflicht mehr. Auch in den bayerischen Gaststätten läuft das Geschäft laut Inselkammer noch sehr verhalten. Die Besucher hätten teilweise Bedenken, die Innenräume zu nutzen, außerdem sei wegen der Abstandsregeln nur ein Drittel der Fläche nutzbar. Inselkammer forderte, die Regeln zurückzufahren, da es in den vergangenen Wochen keine steigenden Infektionszahlen gegeben habe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2020 08:00 Uhr