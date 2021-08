Deutsche im Ausland müssen sich ins Wählerverzeichnis eintragen

Nach Stiko-Empfehlung laufen spezielle Impfungen für Jugendliche ab 12 an

Berlin: Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission zur Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf sind in mehreren Bundesländern spezielle Impfaktionen geplant. So werden etwa in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen Impfteams an Schulen geschickt. Bayern plant dagegen nur in Ausnahmefällen Impfungen an Schulen; im Freistaat setzt man auf Impfungen in den Praxen und Impfzentren. - Laut Robert Koch-Institut ist rund ein Viertel der 12- bis 17-Jährigen bereits einmal geimpft. Vollständig geimpft sind in dieser Altersgruppe knapp 16 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2021 07:00 Uhr