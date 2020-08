Deutsche Hilfe ist unterwegs nach Beirut

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Nach der Explosion in der libanesischen Hauptstadt ist die internationale Hilfe angelaufen. Auch ein Team des Technischen Hilfswerks aus Deutschland ist unterwegs. Die 50 THW-Kräfte sollen helfen, Verschüttete zu suchen. Auch die Hilfsorganisation I.S.A.R Germany, darunter Ärzte und Spezialisten für Gefahrgut, ist auf dem Weg nach Beirut. Momentan versuchen libanesische Ermittler herauszufinden, wie es dazu kommen konnte, dass die 2750 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen explodierten. Mehrere Beamte und Hafenmitarbeiter wurden unter Hausarrest gestellt. Bei der Explosion wurden mindestens 135 Menschen getötet und etwa 5000 verletzt. Große Teile der Stadt wurden zerstört. Nach Angaben des Gouverneurs von Beirut haben fast 300.000 Menschen ihr Zuhause verloren. - Ausführliche Informationen zu dem Hilfseinsatz des Technischen Hilfswerks hören Sie in der nächsten halben Stunde in der Bayern2-Radiowelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 06:00 Uhr