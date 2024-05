Deutsche Haushalte zahlen mehr als fünf Milliarden Euro zu viel für Strom

Berlin: Verbraucher in Deutschland zahlen in diesem Jahr über fünf Milliarden Euro mehr als nötig für Strom, weil sie ihren Tarif nicht wechseln. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse der Vergleichsportals Verivox. Demnach bezieht knapp ein Viertel der Haushalte Strom über den Grundversorgungstarif des örtlichen Versorgers. Das sei allerdings die mit Abstand teuerste Tarifgruppe. Verivox bekommt als Vermittler bei Vertragsabschlüssen in der Regel Provisionen von den Anbietern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 06:00 Uhr