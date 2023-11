Deutsche Handballerinnen starten mit Sieg in die WM

Zum Handball: Bei der Weltmeisterschaft in Skandinavien feiern die deutschen Frauen einen Auftaktsieg. Die DHB-Auswahl gewann im dänischen Herning gegen Außenseiter Japan mit 31:30. So verschaffte sich die deutsche Auswahl eine gute Ausgangslage, um in die Hauptrunde einzuziehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2023 20:15 Uhr