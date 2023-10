Deutsche Handballerinnen gewinnen Qualifikationsspiel für die EM

Zum Sport: Die deutschen Handballerinnen sind mit einem Sieg in die Qualifikation für die Europameisterschaft gestartet. 31 zu 24 stand es am Ende gegen die Ukraine - und das, obwohl Deutschland am Anfang mit fünf Toren zurücklag. Bundestrainer Gaugisch lobte deshalb besonders den Kampfgeist seiner Handballerinnen. Und die Basketballer des FC Bayern haben in der Euroleague verloren. Und zwar mit 71 zu 87 gegen Panathinaikos Athen. Nach der Liga-Niederlage gegen Oldenburg war das die zweite Pleite auswärts in Folge.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.10.2023 09:15 Uhr