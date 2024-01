Deutsche Handballer verpassen EM-Finale

Köln: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat das Finale der Europameisterschaft verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Gislason verlor in Köln vor knapp 20.000 Zuschauern gegen Topfavorit Dänemark mit 26:29. In der temporeichen Partie hatte das deutsche Team den besseren Start. Vor allem in der zweiten Halbzeit dominierte aber Weltmeister Dänemark. Trotz der Niederlage gibt es noch die Chance auf die erste Medaille bei einem großen Turnier seit Olympia-Bronze 2016. Im Spiel um Platz drei trifft die deutsche Mannschaft übermorgen auf Rekord-Europameister Schweden. Dann steht auch das Finale zwischen Frankreich und Dänemark an. Die Franzosen hatten am frühen Abend Schweden mit 34:30 nach Verlängerung bezwungen.

