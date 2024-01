Deutsche Handballer verlieren EM-Spiel um Platz drei

Zum Sport: Bei der Handball-EM hat sich das deutsche Team mit einer Niederlage aus dem Turnier verabschiedet. Die Mannschaft verlor das Spiel um Platz drei gegen Schweden mit 31:34. Damit verpasste das DHB-Team auch die direkte Olympia-Qualifikation. Im Finale stehen sich am Abend Dänemark und Frankreich gegenüber. Zum Tennis: Jannik Sinner hat erstmals die Australian Open gewonnen. Der 22-jährige Südtiroler setzte sich im Finale gegen Daniil Medwedew aus Russland nach 0:2-Rückstand noch in fünf Sätzen durch. Zum Fußball: In der zweiten Liga bleibt Greuther Fürth die Mannschaft der Stunde. Die Kleeblättler schlugen Kiel mit 2:1 und ziehen in der Tabelle vorbei an den Norddeutschen auf Platz zwei. Außerdem spielten: Hamburger SV - Karlsruhe 3:4 und Braunschweig - Magdeburg 1:0.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.01.2024 17:00 Uhr