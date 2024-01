Deutsche Handballer starten vor Rekordkulisse in Heim-EM

Düsseldorf: Die deutschen Handballer starten am Abend gegen die Schweiz in die Heim-Europameisterschaft. Dabei spielt das Team von Bundestrainer Gislason vor einer Rekordkulisse von 53.000 Zuschauern. Das Fußball-Stadion von Fortuna Düsseldorf wurde eigens für das Heimturnier aufwendig in eine Handball-Arena umgebaut. Die deutsche Mannschaft ist gegen die Schweiz Favorit. Zum Auftakt der ersten Handball-EM in Deutschland wird auch Bundespräsident Steinmeier in Düsseldorf erwartet. Anwurf gegen die Schweiz ist um 20.45.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2024 08:00 Uhr