Deutsche Handballer starten mit Sieg gegen Island in EM-Hauptrunde

Köln: Deutschlands Handballer sind bei der Heim-EM erfolgreich in die Hauptrunde gestartet. Das Team von Trainer Gislason besiegte am Abend Island mit 26:24 und machte damit einen weiteren Schritt in Richtung Halbfinale. Morgen treffen die deutschen Handballer auf Österreich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2024 06:00 Uhr