Deutsche Handballer spielen unentschieden gegen Österreich

Köln: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat in der EM-Partie gegen Österreich unentschieden gespielt. Das zweite Hauptrundenspiel endete 22:22. Das Team von Trainer Gislason hat den Einzug ins Halbfinale damit nicht mehr in der eigenen Hand. Nächster Gegner ist am Montag Ungarn.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2024 06:00 Uhr