Deutsche Handballer spielen bei Heim-EM um Finaleinzug

Köln: Bei der Handball-EM kämpft Deutschland heute um den Einzug ins Finale. Die DHB-Auswahl trifft am Abend in Köln auf Topfavorit Dänemark. Das Team von Bundestrainer Gislason geht klarer Außenseiter in das Duell mit dem Weltmeister und Olympia-Zweiten. Das zweite Halbfinale bestreiten Frankreich und Schweden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.01.2024 03:00 Uhr