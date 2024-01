Deutsche Handballer spielen bei EM unentschieden gegen Österreich

Köln: Bei der Handball-Europameisterschaft der Männer haben sich Deutschland und Österreich 22:22 unentschieden getrennt. Damit bleibt das Team im Kampf um den Einzug ins Halbfinale in seiner Sechser-Gruppe auf Rang vier. Nur die beiden besten Teams qualifizieren sich für die Vorschlussrunde. Am Montag spielen die deutschen Handballer gegen Ungarn, am Mittwoch gegen Kroatien. Noch hat das DHB-Team Chancen, ins Halbfinale einzuziehen. Es kann es aber nicht mehr aus eigener Kraft schaffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2024 22:15 Uhr