Deutsche Handballer schlagen bei EM auch Nordmazedonien

Berlin: Bei der Handball-Europameisterschaft hat die deutsche Mannschaft ihren zweiten Sieg eingefahren und steht damit vorzeitig in der Hauptrunde. Die DHB-Auswahl von Trainer Gislason schlug Nordmazedonien mit 34:25. Zum Abschluss der Vorrunde trifft das Team übermorgen auf Rekord-Weltmeister Frankreich. In der Fußball-Bundesliga hat Mönchengladbach mit 3:1 gegen Stuttgart gewonnen. Zuvor hatten sich Bochum und Bremen 1:1 getrennt. Bremen gelang der Ausgleich erst in der Nachspielzeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2024 22:00 Uhr