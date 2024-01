Deutsche Handballer lösen Ticket für die Hauptrunde der EM

Berlin: Deutschlands Handballer stehen bei der Heim-Europameisterschaft vorzeitig in der Hauptrunde. Das Team von Trainer Gislason hat Nordmazedonien mit 34 zu 25 geschlagen - und damit auch das zweite Vorrundenspiel gewonnen. In der Fußball-Bundesliga bleibt Stuttgart Tabellendritter, hinter Leverkusen und dem FC Bayern: Stuttgart hat in Gladbach 1 zu 3 verloren. Bochum und Bremen trennten sich 1 zu 1. Und bei den Australian Open hat die deutsche Tennisspielerin Laura Siegemund die zweite Runde erreicht. Die Schwäbin besiegte die Russin Jekaterina Alexandrowa in drei Sätzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 06:00 Uhr