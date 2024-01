Deutsche Handballer kämpfen gegen Schweden um EM-Bronze

Köln: Bei der Handball-EM in Deutschland ist heute Finaltag. In Köln kämpfen am frühen Abend Frankreich und Dänemark um den Titel. Zuvor spielt das deutsche Team um die Bronzemedaille. Gegner im Spiel um Platz drei ab 15 Uhr ist Schweden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2024 11:00 Uhr