Deutsche Handballer haben keine Chance mehr auf das WM-Viertelfinale

Bayerische Wocheninzidenz sinkt unter 110

Erlangen: Das Infektionsgeschehen in Bayern geht weiter zurück. Das Landesamt für Gesundheit in Erlangen hat am Nachmittag für den Freistaat eine Wocheninzidenz von knapp 110 gemeldet. Am höchsten ist sie demnach in Niederbayern, am niedrigsten in der Oberpfalz. Außerdem meldete das Landesamt 165 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Corona-Virus. Insgesamt sind es damit fast 9.600.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2021 19:00 Uhr