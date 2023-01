Deutsche Handballer gewinnen WM Auftaktspiel gegen Katar

Kurzmeldung ein/ausklappen Heil will Teil der Renten auch über Aktien finanzieren

Berlin: Die Bundesregierung will bei der Finanzierung der Rente künftig neue Wege gehen. Demnach soll ein Teil der Rente auch über den Aktienmarkt abgesichert werden, kündigte Bundesarbeitsminister Heil an. Nach seinen Angaben soll die öffentliche Hand Stück für Stück einen Kapitalstock aufbauen. Die Erträge sollen dann in etwa 15 Jahren die Rentenbeiträge und das Rentenniveau stabilisieren. Heil will seine Reformpläne in den nächsten Wochen auf den Weg bringen. Bisher wird die Rente nur durch Beiträge und Steuern finanziert. Bundesfinanzminister Lindner warnte mit Blick auf eine alternde Gesellschaft, ohne neue Weichenstellungen müssten sowohl Beiträge als auch Bundeszuschüsse stark steigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2023 20:00 Uhr