Deutsche Handballer gewinnen auch erstes WM-Hauptrundenspiel gegen Argentinien

Berlin: Der neue Verteidigungsminister Pistorius hat eine Entscheidung zur Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine in den nächsten Tagen in Aussicht gestellt. Im Ersten bekräftigte der SPD-Politiker, man stimme sich eng mit den Amerikanern ab. Die USA seien der wichtigste und größte Bündnispartner in der NATO, deshalb sei der Schulterschluss mit der Regierung in Washington wichtig. Zur Frage, ob Deutschland erlaubt, dass andere Länder Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern, sagte Pistorius im Ersten, das werde sich in den nächsten Stunden oder morgen früh entscheiden. Er betonte, Deutschland sei zusammen mit Großbritannien der größte Unterstützer der Ukraine. Den Vorwurf, Deutschland tue zu wenig, könne man so nicht im Raum stehen lassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.01.2023 21:15 Uhr