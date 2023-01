Deutsche Handballer erreichen vorzeitig WM-Viertelfinale

Kurzmeldung ein/ausklappen SPD stellt sich in Außen- und Sicherheitspolitik neu auf

Berlin: Die SPD will sich in der Außen- und Sicherheitspolitik neu aufstellen. Morgen soll sich das SPD-Präsidium mit einem 21-seitigen Papier beschäftigen, das dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv vorliegt. Danach soll Deutschland künftig eine Führungsrolle in Europa einnehmen. Zudem zielt das Papier auf stärkere militärische Fähigkeiten der Bundeswehr ab. Mit Blick auf Russland werden auch eigene Fehler eingeräumt. Vom bisherigen Prinzip, Frieden in Europa könne nur mit Moskau gesichert werden, will die SPD wegkommen. Mit Blick auf China heißt es in dem Papier, beim Rohstoffhandel müsse stets ein alternativer Lieferant bereitstehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.01.2023 06:30 Uhr