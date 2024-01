Deutsche Handballer besiegen Island mit 26:24

Köln: Die deutschen Handballer haben ihr erstes Hauptrundenspiel bei der Heim-EM gewonnen und ihre Chancen aufs Halbfinale gewahrt. Im Spiel gegen Island stand es am Ende 26:24. Mehr dazu in wenigen Minuten in BR24 Sport.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.01.2024 22:45 Uhr