Deutsche Handballer besiegen bei WM Ägypten

Tausende Post-Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt

Berlin: Wegen eines Warnstreiks bei der Post sind auch heute viele Sendungen nicht ausgeliefert worden. Nach Angaben von Verdi blieb bundesweit jedes sechste Paket und jeder zehnte Brief liegen, gemessen an der durchschnittlichen Tagesmenge. Die Gewerkschaft erklärte, rund 18.000 Mitarbeiter hätten die Arbeit niedergelegt. Auch in Bayern beteiligten sich Postbeschäftigte an dem Warnstreik, wie zum Beispiel in Bamberg, Würzburg und Erlangen. Verdi fordert in dem Tarifkonflikt ein Lohnplus von 15 Prozent. Von der Post hieß es, Einkommenssteigerungen in dieser Größenordnung seien nicht vertretbar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2023 17:00 Uhr