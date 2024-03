Deutsche Handball-Nationalmannschaft löst Ticket für Olympia 2024

Hannover: Deutschlands Handball-Nationalmannschaft darf im Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris antreten. Im Qualifikationsturnier gewann das Team um Trainer Gislason am Nachmittag die entscheidende Partie gegen Österreich mit 34 zu 31. Damit behält Gislason auch sein Amt, dessen Vertragsverlängerung bis zur Heim-WM 2027 an die Olympia-Teilnahme geknüpft war. Für die DHB-Auswahl ist es die dritte Olympia-Qualifikation in Folge.

