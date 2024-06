Deutsche Halbmarathonläufer holen Medaillen bei der EM

Rom: Bei der Leichtathletik-EM in Rom haben die deutschen Läufer am Vormittag zwei Medaillen gewonnen. Über die Halbmarathon-Distanz sicherte sich Amanal Petros in einer Stunde, einer Minute und sieben Sekunden die Bronzemedaille. Gold und Silber gingen an Italien. Die Italiener sicherten sich auch die Goldmedaille in der Teamwertung vor Israel. Das deutsche Team holte Bronze.

