Deutsche haben sich daran gewöhnt, eine Maske zu tragen

Mehr als vier Millionen Corona-Infizierte in den USA

Washington: In den USA ist die Zahl der Coronafälle auf mehr als vier Millionen gestiegen. Die Datenlage der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore zeigt, dass rund 144.000 Menschen nach einer Infektion gestorben sind. In keinem anderen Land der Welt sind so viele Ansteckungen bekannt wie in den USA. Vor diesem Hintergrund haben die Republikaner ihren Nominierungsparteitag in Florida abgesagt. US-Präsident Trump hatte eigentlich geplant, sich Ende August bei einer mehrtätigen Veranstaltung in Jacksonville in Florida zum Präsidentschaftskandidaten küren zu lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2020 09:00 Uhr