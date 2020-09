Deutsche Großstädte bieten Aufnahme von Moria-Flüchtlingen an

Nachrichtenarchiv - 11.09.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Brand in dem griechischen Flüchtlingslager Moria haben deutsche Großstädte ihre Hilfe angeboten. Die Oberhäupter von zehn Städten erklärten sich in einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer bereit, Flüchtlinge aus dem Lager aufzunehmen. Der Brief liegt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vor. Unterzeichnet wurde er demnach von den Oberbürgermeistern von Bielefeld, Düsseldorf, Freiburg, Gießen, Göttingen, Hannover, Köln, Krefeld, Oldenburg und Potsdam. Sie bekräftigen darin ihre Bereitschaft, einen - so wörtlich - "humanitären Beitrag zu einer menschenwürdigen Unterbringung der Schutzsuchenden in Europa" zu leisten. Seehofer lehnt es bislang ab, Flüchtlinge aus Griechenland im deutschen Alleingang aufzunehmen. Er fordert eine gemeinsame europäische Initiative. Deutschland und Frankreich hatten sich allerdings gestern bereit erklärt, einige der etwa 400 minderjährigen Flüchtlinge aus dem zerstörten Lager Moria aufzunehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2020 07:00 Uhr