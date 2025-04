Deutsche Grenzen sollen laut Frei intensiv kontrolliert werden

Künftiger Kanzleramtschef kündigt Grenzkontrollen und Zurückweisungen an: Der CDU-Politiker Frei hat in einem Zeitungsinterview gesagt, die Personenkontrollen an den deutschen Grenzen würden vom ersten Tag an intensiviert. Wer illegal einzureisen versuche, der müsse damit rechnen, dass an der deutschen Grenze Schluss sei. Deutschland stimme sich bereits mit den Nachbarstaaten ab, so Frei weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2025 11:15 Uhr