Deutsche greifen häufiger zu Bio-Lebensmitteln

Nürnberg: Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland greifen häufiger zu Bio-Lebensmitteln. Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft geht für das vergangene Jahr von einem Rekordumsatz aus. Nach der Kaufzurückhaltung im Zuge der Inflation gebe es nun wieder mehr Qualitätsbewusstsein, heißt es zur Begründung. Die Bio-Anbaufläche ist nach Angaben des Verbandes dagegen weniger stark gewachsen als die Nachfrage. Wenn die Politik nicht gegensteuere, sei der deutsche Bio-Markt künftig auf Importware angewiesen, so ein Sprecher. Die Bio-Lebensmittelbranche trifft sich ab Dienstag auf der weltgrößten Naturkostmesse "Biofach" in Nürnberg, dort sollen genauere Zahlen bekanntgegeben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 10:00 Uhr