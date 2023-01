Deutsche gehen mit Außenseiterchancen ins Neujahrsspringen

Kurzmeldung ein/ausklappen Polizei meldet mehr Silvester-Einsätze als in vergangenen Jahren

Berlin: Nach zwei Jahren mit pandemiebedingten Beschränkungen haben die Menschen in Deutschland erstmals wieder nahezu ohne Auflagen Silvester gefeiert. Die Polizei in München sprach von einem gewohnt arbeitsreichen Jahreswechsel mit über 550 Einsätzen. Der unerlaubte Einsatz von Pyrotechnik und Ruhestörungen standen dabei im Mittelpunkt. In Berlin meldete die Polizei deutlich mehr Einsätze als in den vergangenen beiden Jahren. In Sachsen-Anhalt überfuhr ein Betrunkener einen Mann, der gerade einen Böller auf der Straße anzündete - der 42-Jährige starb noch am Unfallort. In Leipzig wurde ein 17-Jähriger von Pyrotechnik schwer verletzt und starb später im Krankenhaus. In Thüringen verloren zwei Männer durch explodierende Feuerwerkskörper Gliedmaßen: Einem 42-Jährigen mussten beide Unterarme amputiert werden, einem 21-jährigen eine Hand.

