Deutsche Gasspeicher füllen sich weiter

Steinmeier empfängt israelischen Präsidenten in Berlin

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat den israelischen Staatspräsidenten Herzog als Partner Deutschlands und engen Freund bezeichnet. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Schloss Bellevue lobte der Bundespräsident die Einigung auf Entschädigungszahlungen für die Hinterbliebenen der israelischen Opfer des Münchner Olympia-Attentats. Damit stelle sich der deutsche Staat seinem Teil der Verantwortung und erkenne das Leid der Familien an. Herzog bedankte sich bei Steinmeier für dessen - so wörtlich - unerschütterliche moralische Verpflichtung gegenüber der historischen Verantwortung. Morgen wollen beide Präsidenten an der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Münchner Olympia-Attentats auf dem Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck teilnehmen - zusammen mit den Hinterbliebenen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2022 16:00 Uhr