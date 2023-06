Deutsche Gasspeicher bereits zu 75 Prozent gefüllt

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Sonnig mit Wind, in der Nacht oft klar bei 12 bis 6 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Abend viel Sonnenschein und lebhafter Wind. In der Nacht oft klar oder leicht bewölkt. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende sonnig, jeweils ab dem Nachmittag an den Alpen lokale Schauer und Gewitter. Höchstwerte tagsüber 20 bis 26 Grad. In den Nächten Abkühlung auf 13 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2023 19:00 Uhr