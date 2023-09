Deutsche Fußballvereine feiern Siege auf europäischem Parkett

Zum Fußball: Freiburg, Frankfurt und Leverkusen sind jeweils mit Siegen in ihre europäischen Wettbewerbe gestartet. In der Europa-League setzte sich Freiburg am späten Abend beim griechischen Tabellenführer Piräus mit 3:2 durch. Zuvor hatte Leverkusen den schwedischen Meister Häcken klar mit 4:0 besiegt. In der Conference-League gelang Frankfurt ein erfolgreicher Einstand. Die Eintracht entschied die Partie gegen Aberdeen mit 2:1 für sich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2023 07:00 Uhr