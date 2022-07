Deutsche Fußballnationalmannschaft gewinnt 3:0 gegen Finnland

Nachrichtenarchiv - 17.07.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die EM-Vorrunde ohne Gegentor beendet. Die Spielerinnen gewannen am Abend in Milton Keynes 3:0 gegen Finnland. Am Donnerstag tritt das Team von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg im Viertelfinale gegen Österreich an. Im Abendspiel der zweiten Fußballbundesliga der Männer verlor Magdeburg 1:2 gegen Düsseldorf.

