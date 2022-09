Deutsche Fußballfrauen sichern sich WM-Qualifikation

Tausende Russen nehmen Abschied von Ex-Präsident Gorbatschow

Moskau: Mehrere tausend Menschen haben in der russischen Hauptstadt Abschied genommen von dem ehemaligen sowjetischen Staatschef Gorbatschow. Die Trauernden gingen an dem Sarg vorbei, der von Ehrenwachen flankiert wurde, und legten Blumen nieder. An der Trauerfeier nahm der frühere russische Präsident Medwedew teil, nicht aber Amtsinhaber Putin. Europäische Spitzenpolitiker waren nicht vertreten außer dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban, der die westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine mehrmals kritisiert hatte. Gorbatschow war am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2022 17:00 Uhr