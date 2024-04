Deutsche Fußballerinnen starten mit Sieg in die EM-Qualifikation

Linz: Im ersten Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft haben die deutschen Fußballerinnen in Österreich 3:2 gewonnen. Die Tore für Deutschland erzielten Klara Bühl, die zweimal traf, und Giulia Gwinn per Strafstoß. Nächster Gegner in der Qualifikation sind am Dienstag die Isländerinnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 06:00 Uhr