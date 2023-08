Deutsche Fußballerinnen scheitern in der Vorrunde der WM

Meldungsarchiv - 03.08.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Brisbane: Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ausgeschieden. Im letzten Vorrundenspiel kam das Team von Trainerin Voss-Tecklenburg gegen Südkorea nicht über ein 1:1 hinaus. Im Parallelspiel der Gruppe H besiegte Marokko Kolumbien mit 1:0 und zieht damit zusammen mit den Südamerikanerinnen ins Achtelfinale ein. Die DFB-Frauen agierten gegen die gut positionierten und agressiv agierenden Südkoreanerinen nervös und gerieten bereits in der 6. Minute in Rückstand. Kurz vor der Pause konnte Kapitänin Alexandra Popp ausgleichen, aber zu mehr reichte es nicht. Es ist das erste Mal, dass eine deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft bereits in der WM-Vorrunde ausscheidet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2023 15:00 Uhr