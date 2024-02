Deutsche Fußballerinnen qualifizieren sich für Olympia in Paris

Heerenveen: In der Nations League der Frauen hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Spiel um den dritten Platz gewonnen. Die Partie gegen die Niederländerinnen endete 2:0. Die Treffer erzielten Klara Bühl in der 66. und Lea Schüller in der 78. Minute. Die deutschen Fußballerinnen haben sich damit für die Olympischen Spiele qualifiziert, die im Sommer in Paris stattfinden. Deutschland hatte sich letztmals 2016 für die Sommerspiele qualifiziert. In Rio de Janeiro gelang damals der erste Olympiasieg. Insgesamt ist es die sechste Teilnahme des Frauen-Nationalteams an Olympischen Spielen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2024 23:15 Uhr