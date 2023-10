Deutsche Fußballerinnen feiern 5:1-Sieg gegen Wales

Sinsheim: Die deutschen Fußballerinnen haben in der Nations League mit 5:1 gegen Wales gewonnen. Damit wahren sie die Chance auf die Olympia-Qualifikation im nächsten Jahr. In der Bundesliga haben die Mainzer am Abend in letzter Minute einen Niederlage verhindert. Sie glichen im Kellerduell gegen Bochum kurz vor Schluss noch zum 2:2 Unentschieden aus. Damit warten beide Mannschaften auch nach dem neunten Spieltag auf den ersten Sieg. Am Nachmittag spielt der FC Bayern gegen Darmstadt. Manuel Neuer soll dabei nach einem Jahr Verletzungspause ins Tor der Münchner zurückkehren. Augsburg empfängt gleichzeitig Union Berlin. In der zweiten Liga hat Fürth Osnabrück deutlich mit 4:0 besiegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 07:00 Uhr