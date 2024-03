Deutsche Fußballerinnen bekommen neuen Bundestrainer

Frankfurt am Main: Die deutschen Fußballerinnen bekommen im Sommer einen neuen Bundestrainer. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, wird der bisherige U17-Coach Christian Wück den Posten von Horst Hrubesch übernehmen. Wück hatte die deutsche U17-Auswahl in Indonesien zum WM-Titel geführt. Der 50-Jährige ist seit Jahren als Trainer von Nachwuchsteams im Einsatz, eine Frauen-Mannschaft hat er bislang nicht trainiert. Der 72-jährige Horst Hrubesch soll die Nationalmannschaft noch bei den Sommerspielen in Paris betreuen. Er war im vergangenen Jahr nach dem Ausscheiden von Martina Voss-Tecklenburg eingesprungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2024 22:00 Uhr